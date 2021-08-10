، الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.
وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".
واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.
وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.
الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يوروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.
وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".
واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.
وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:29 PM
تتقاسمها الحكومة مع المقاطعات
أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.
وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".
واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.
وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.
، الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.