وزارة الموارد البشرية: 5 خطوات للاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: « نزلت علي مخالفة احترازات دون حضور أي مفتش، ما هي خطوات الاعتراض عليها؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية عن طريق منصة أبشر واتباع الخطوات التالية».
- الدخول على منصة أبشر.
- خدماتي.
- الخدمات العامة الرسائل والطلبات.
- لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
- إرسال الطلب.
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