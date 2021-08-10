وزارة الموارد البشرية: 5 خطوات للاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: « نزلت علي مخالفة احترازات دون حضور أي مفتش، ما هي خطوات الاعتراض عليها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية عن طريق منصة أبشر واتباع الخطوات التالية».

الدخول على منصة أبشر.

خدماتي.

الخدمات العامة الرسائل والطلبات.

لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

إرسال الطلب.

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