«أبشر»: شرط يحكم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للأبناء كـ«الأساسية»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت منصة أبشر، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للأبناء بنفس مدة التأشيرة الأساسية على ألا يتجاوز مجموع المدة 270 يوما.

جاء ذلك ردا من المنصة، على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، هل يمكنني تمديد صلاحية تأشيرة زيارة عائلية لاولادي ولدي 90 يوما قبل دخولهم من اليمن.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.