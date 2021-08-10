قوات «الأمن البيئي» توقف 48 مخالفًا بسبب الرعي الجائر

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.