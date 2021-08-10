وزارة الصحة: 4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن سعودية، اليوم الثلاثاء، عدد حالات التعافي الجديدة بفيروس كورونا المستجد والبالغ 451 حالة تعاف خلال الـ «24» ساعة الماضية، فسجلت الرياض 106 حالات وجدة 44 ونجران 25 حالة وأملج 19 حالة تعاف جديدة.

وسجلت جازان والخبر 13 حالة لكل منهما وتبوك 12، وسجلت حائل وينبع وعنيزة ورفحا 11 حالة تعاف لكل منهم، وسجلت الباحة والدمام 10 حالات لكل منهما والمدينة المنورة 8 حالات وسجلت الجبيل 7 وتم تسجيل 6 حالات في كل من: بريدة والظهران والمبرز.

كما تم تسجيل 5 حالات تعاف بكل من الطائف وخميس مشيط والقنفذة والخفجي، وسجلت أبو عريش ويدمة 4 حالات لكل منهما، فيما تم تسجيل 3 حالات بكل من: شواق وعرعر والهفوف وحبونا والبدع وضبا وحفر الباطن وبللسمر، وسجلت حالتا تعاف في كل من: موقق وتنومة والعارضة وسكاكا وأبها ورابغ والقطيف والكامل وظهران الجنوب والنماص وبلجرشي وحقل وفيفا.

واقتصرت حالات التعافي على حالة واحدة في كل من: فيفا وخليص والطوال وخباش ورفائع الجمش والرين وعريعرة والشنان والعيدابي والدرب والمجمعة والدوادمي والرس وسبت العلاية والشملى والقيصومة وصفوى وحريملاء وأحد المسارحة وشرورة وصامطة وصبيا وبيش والعقيق والليث وبدر وليلى والمزاحمية ورماح والمذنب والنعيرية والحجرة وأضم ورأس تنورة والفرشة.