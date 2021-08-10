وكيل وزارة الصحة: تقييم دائم للإجراءات الاحترازية وفق 3 ضوابط

الرياض - محمد عبدالله - قال الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم، إن الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا بما فيها ارتداء الكمامة، تخضع لتقييم دائم، وفق الوصول إلى «المناعة المجتمعية، وتسجيل عدد معين من الحالات، وتحورات وتطورات الفيروس عالميا».

وتابع «العبد الكريم» لـ «الإخبارية»، يجب الحرص على الإجراءات الاحترازية حتى ظهور قرار مبني على معطيات علمية واضحة؛ فالكمامة مفيدة ولها دور كبير مع اللقاحات، في السيطرة على الوباء، مشيرا إلى بعض الدول استعجلت بشأن (الالتزام بارتداء) الكمامة وتعرضت لحالة ارتداد.

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، حاثةً على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار, مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.