التعليم: المدارس جاهزة للعودة الحضورية.. و«إجراءات» ضد المقاولين المقصرين

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة عبدالرحمن الشايع، جاهزية جميع مدارس وزارة التعليم لبدء الدراسة، وتم اعتماد ميزانية إضافية – بشكل استثنائي – لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس لعودة آمنة للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات.

وأضاف «الشايع» لـ «الإخبارية»، أنه في حال وجود قصور من أي مقاول في أي أعمال (تتعلق بالمدارس) يتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتصعيد وإتخاذ الإجراءات البديلة في حالة رصد عدم جاهزيته للقيام بما أسند إليه من أعمال.

وتابع: أن كل استعدادات وزارة التعليم تأتي لعودة حصرية جادة في جميع مدارس المملكة، مشيرا إلى أن الأسبوع الجاري يشهد تكثيف المتابعات والزيارات الإشرافية من جميع إدارات المباني على مستوى إدارات التعليم في المملكة، للتأكد من الأعمال التي يتم تنفيذها في جميع المدارس.