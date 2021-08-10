وزارة الصحة: اللقاحات المضادة لكورونا تتصدر أسباب تراجع الإصابات بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من أهم أسباب تراجع عدد الإصابات في المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، حاثةً على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار, مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة, فيما تم تسجيل (12) وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8357) حالة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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