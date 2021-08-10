هيئة الاتصالات:  3 خطوات لتوفير استهلاك البيانات والمصاريف

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الاتصالات وتنقية المعلومات، خطوات لتوفير استهلاك البيانات والمصاريف الشهرية، وذلك لمستخدمي «نظام اندرويد ونظام ios».

وقال الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات عبر موقع «تويتر»، إنه يجب تعطيل تحديث التطبيقات التلقائي، مشيرًا غلى الخطوات والتي جاءت كالآتي:

للهواتف بنظام «اندرويد»: (1- جوجل بلاي، 2-الإعدادات، 3- اختر تحديث التطبيقات تلقائيًا عبر شبكة الواي فاي فقط).

للهواتف بنظام ios: (1-الإعدادات، 2-App store،3- قم بإيقاف استخدام البيانات الخلوية).

وذكرت أن يجب الحرص على إيقاف التحميل التلقائي للوسائط في تطبيقات المحادثة مثل (تليجرام، وواتساب)، وذلك عن طريق إعدادات البرنامج.

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