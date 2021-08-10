شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باريس تنوه إلى ضرورة توثيق "الجواز الصحي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت السفارة في باريس إلى التعليمات التي أصدرتها السلطات الفرنسية حيال توثيق الجواز الصحي الصادر من خارج أوروبا والمتعلق بالسياح المتواجدين على الأراضي الفرنسية والقادمين إليها حتى تاريخ 15 أغسطس، وطالبت المواطنين في باريس الالتزام بها وقالت أن هذه التعليمات تتطلب

١- شهادة اكتمال التطعيمات.

2- صورة من جواز السفر.

3-صورة من تذكرة السفر الذهاب والعودة.

4-وتعبئة النموذج الخاص من الخارجية الفرنسية

وأن يتم إرسالها عبر البريد الالكتروني