، فريق طبي بصبيا ينجح في إنقاذ حياة مريض تعرض لنزيف حول الكلية ،

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قالت "صحة جازان": إن فريقاً طبياً بمستشفى صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني تعرض لنزيف كبير حول الكلية؛ نتيجة تهتك الكلية اليمنى من الدرجة الخامسة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية تبين تهتك الكلية من الدرجة الخامسة أدى إلى نزيف كبير حول الكلية اليمنى، فأجريت للمريض عملية استكشاف جراحي للبطن تم من خلالها استئصال الكلية اليمنى، وإيقاف النزيف تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت أن المريض خضع للتنويم بقسم العناية المركزة لعدة أيام ومتابعته من قبل الفريق الطبي، وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله لقسم التنويم إلى أن غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد.
فريق طبي بصبيا ينجح في إنقاذ حياة مريض تعرض لنزيف حول الكليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
قالت "صحة جازان": إن فريقاً طبياً بمستشفى صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني تعرض لنزيف كبير حول الكلية؛ نتيجة تهتك الكلية اليمنى من الدرجة الخامسة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية تبين تهتك الكلية من الدرجة الخامسة أدى إلى نزيف كبير حول الكلية اليمنى، فأجريت للمريض عملية استكشاف جراحي للبطن تم من خلالها استئصال الكلية اليمنى، وإيقاف النزيف تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت أن المريض خضع للتنويم بقسم العناية المركزة لعدة أيام ومتابعته من قبل الفريق الطبي، وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله لقسم التنويم إلى أن غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:57 PM
غادر المستشفى بعد أيام من متابعة حالته في العناية المركزة
قالت "صحة جازان": إن فريقاً طبياً بمستشفى صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني تعرض لنزيف كبير حول الكلية؛ نتيجة تهتك الكلية اليمنى من الدرجة الخامسة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية تبين تهتك الكلية من الدرجة الخامسة أدى إلى نزيف كبير حول الكلية اليمنى، فأجريت للمريض عملية استكشاف جراحي للبطن تم من خلالها استئصال الكلية اليمنى، وإيقاف النزيف تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت أن المريض خضع للتنويم بقسم العناية المركزة لعدة أيام ومتابعته من قبل الفريق الطبي، وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله لقسم التنويم إلى أن غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد.
، فريق طبي بصبيا ينجح في إنقاذ حياة مريض تعرض لنزيف حول الكلية ،
المصدر : الخليج 365
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