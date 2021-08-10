الصحة السعودية تؤكد أن لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.



وحثت الوزارة على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار, مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة, فيما تم تسجيل (12) وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8357) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).