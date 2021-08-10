شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يحث منسوبي وطلاب معهد الحرم لأخذ جرعتي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه م الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة تلقي طلاب معهدي وكليتي الحرمين الشريفين جرعتي اللقاح للعودة للدراسة الحضورية وسط بيئة صحية وآمنة تكفل حمايتهم من الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩) بإذن الله.

وحث " السديس" كافة القائمين على العملية التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي على سرعة استكمال جرعات اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية.