قيمتها 20 ألف ريال .. الطالب بدر الحربي يحصد جائزة راوي الدرعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

حقق الطالب بدر بن عبدالله الحربي من متوسطة الملك خالد الفوز في النسخة الأولى من مسابقة راوي الدرعية حيث أسفرت نتائج لجنة التحكيم عن فوزه على مستوى المملكة من خلال رحلة وتصفيات الأدوار التمهيدية.

تمثيل طلاب حفر الباطن

وقدم مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني تهانيه وشكره للطالب الذي مثل طلاب وطالبات حفر الباطن خير تمثيل وكان على قدر الثقة.

كما شكر القحطاني أسرة الطالب على تحقيق هذه الإنجاز الذي ما كان ليتم لولا أن الأسرة كانت خير عون له لتهيئة بيئة التفوق والتميز، موصلًا شكره لزملائه بالنشاط الطلابي والثقافي على هذا الإنجاز الذي تحقق بعد فترة تدريب طويلة وفرز لمشاركات طلاب مدارس المحافظة.

مسابقة جائزة راوي الدرعية

وأشار القحطاني إلى أنه تم تقييم أكثر من 3200 مقطع فيديو لروايات القصص للطلاب بجهود لجنة التقييم وبإشراف من قبل شعبة النشاط الطلابي والثقافي ومنسق البرنامج على مستوى الإدارة الأستاذ عبدالله بن مفلح الشمري.

واختتم القحطاني حديثه بالشكر لمدرسة الملك خالد المتوسطة والمعلم المرافق عبدالله الحربي الذين كانوا من أسباب تحقيق هذا الإنجاز راجيًا من الله أن يكون هذا التفوق ديدنًا لطلاب وطالبات حفر الباطن وأن تستمر مسيرة الإنجازات والتميز لطلابنا وطالباتنا.

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