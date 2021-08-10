محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي . وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به . وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية. وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023. 10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 05:39 PM "ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023 "ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي . وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به . وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية. وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023. الكلمات المفتاحية ، "ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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