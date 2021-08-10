، "الحازمي" طالب إدارة تعليم صبيا يحقق جائزة راوي الدرعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخرمي": تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية

حقّق الطالب عاصم إبراهيم فتاح الحازمي من متوسطة تحفيظ ضمد بإدارة تعليم صبيا، جائزة راوي الدرعية، وتم تتويجه بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية.

جاء ذلك ضمن اثني عشر طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم تكريمهم بعد فوزهم في المنافسات النهائية التي ترشح لها أكثر من ربع مليون مشارك ومشاركة؛ حيث حاز على لقب وجائزة "راوي الدرعية" ستة من طلبة المرحلة المتوسطة، وستة من المرحلة الثانوية.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للطالب الفائز، مقدمًا التهنئة لأمير منطقة جازان نائبه بهذا المنجز، مؤكدًا على دور هذه النماذج من المبادرات والمسابقات في ترسيخ ثقافة العمل المهني، ودعم رواية القصص التاريخية التي تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، إضافة لما تتيحه لهم مثل هذه المشاركات من إبراز لمواهبهم وصقل تجاربهم وتكوين شخصيات أدبية في المستقبل.

ووجه الدكتور "الخرمي" شكره لأسرة الطالب ومدرسته، ولمكتب تعليم ضمد وللنشاط الطلابي على متابعة الطالب وتحفيزه، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر معافا، أن فكرة مبادرة راوي الدرعية التي أطلقتها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم أواخر العام 2020م تقوم على تأهيل أكبر عددٍ ممكن من النشء؛ لتعريفهم طريقةَ سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي من خلال ثلاث وثلاثين قصة مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف مختصين.

وأشار معافا إلى أن عدد المسجلين في المسابقة التي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوي من التعليم العام قد بلغ حسب ما أعلنته أمانة المبادرة نحو ربع مليون طالب وطالبة، تجاوزت مشاركاتهم اثني عشر ألف مشاركة، تأهل منهم مئة طالب وطالبة للمرحلة النهائية من مبادرة راوي الدرعية.