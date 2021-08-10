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سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.
وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.
واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.
خلال يومين.. الجزائر تسجّل اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-10
سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.
وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.
واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:54 PM
من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد
سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.
وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.
واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.
، خلال يومين.. الجزائر تسجّل اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة ،
المصدر : الخليج 365
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