أخبار السعودية.. 864 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ورسالة من «التعليم» للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 م منها: 864 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة، وريالة من وزارة التعليم للطلاب قبل أيام من العودة الحضورية.

«الصحة»: 864 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.

«التعليم» توجه رسالة للطلبة والطالبات قبل أيام من العودة الحضورية

وجهت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الطلبة والطالبات قبل أيام من العودة الحضورية للدراسة.

انخفاض أسعار الذهب بالسعودية.. الجرام يبدأ بـ121.95 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الارتفاع الطفيف لأسعار المعدن النفيس بأسواق الذهب العالمية.

هل «الإندومي» يسبب السرطان.. «الغذاء والدواء» توضح

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تكون الشعيرية سريعة التحضير (الإندومي) أحد مسببات السرطان، بسبب احتوائها على مادة (E-621).

مذكرة تفاهم لاكتشاف الموهوبين بين موهبة والهيئة الملكية للجبيل وينبع

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مذكرة تعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض اليوم الثلاثاء.

«تعليم مكة»: توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي للعام 1443

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عملية توزيع وترحيل الكتب الدراسية والتي تستهدف 1544مدرسة ويدرس بها أكثر 385 ألف طالب وطالبة، حيث من المتوقع مع نهاية الأسبوع القادم الانتهاء من توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب؛ حيث يتم توزيع الكتب الدراسية لأكثر من 1500 مدرسة بمنطقة مكة.

ضبط 7 مصابين بكورونا في نجران خالفوا إجراءات العزل الصحي

تمكنت شرطة منطقة نجران، من من ضبط (7) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

مسؤول: 120 مليون ريال لدعم الاستثمار في أسماك الباغة

تطلق غرفة جازان بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، غدا الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان «أسماك الباغة من البحر إلى المصنع»، بحضور خبراء ومتخصصين في الثروة السمكية والاستثمار ومراكز الدراسات البيئية، وذلك لمناقشة استثمار أسماك الباغة في البحر الأحمر.

4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 159 إصابة جديدة، من إجمالي 864 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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