لسكان مكة.. تعرّف على نطاق الحي والبلدية عبر خرائط «جوجل»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز نظم المعلومات الجغرافية، بأمانة العاصمة المقدسة، أنه يمكن الآن لسكان العاصمة المقدسة التعرف على نطاق الحي والبلدية الخاصة بهم عبر رابط خرائط جوجل.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أنه يمكن التعرف على نطاق الحي والبلدية من خلال خرائط جوجل عبر الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى، أوضحت الأمانة، أنه تم البدء في أعمال التسوية الترابية في مخططات ولي العهد 2 تمهيداً لأعمال السفلتة، وجاري العمل للبدء في المخططات الأخرى ضمن الخطة المعتمدة في تنفيذ المشروع.

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