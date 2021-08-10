طقس الأربعاء: 4 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة وجريان السيول

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق :«جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة».

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية غربية، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة: