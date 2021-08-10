«الغذاء والدواء»: 1.25 مليون ريال غرامات لمخالفات نظام التتبع الدوائي

الرياض - محمد عبدالله - فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامات مالية بـلغت أكثر من مليون و 250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي (رصد).

وذكرت الهيئة –في بيان لها- انها نفذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام (رصد)، إضافة الى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

يذكر ان نظام (رصد) يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافةً إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.

كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.

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