4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 159 إصابة جديدة، من إجمالي 864 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 125 حالة، والرياض 121 حالة، وعسير 115 حالة، وجازان 85 حالة، والقصيم 71 حالة، والمدينة المنورة 50 حالة، ونجران 36 حالة، وحائل 30 حالة، وتبوك 23 حالة، والحدود الشمالية 19 حالة، والباحة 18 حالة، والجوف 12 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و451 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أمس الاثنين أن عدد جرعات لقاح كورونا بالمملكة تجاوز 30 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وحققت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

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