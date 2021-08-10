أمير عسير يكرم «بن لبدة» عقب تعيينه وكيلًا للحدود الشمالية

الرياض - محمد عبدالله - كرم الأمير تركي بن طلال امير منطقة عسير، في حفل توديعي، وكيل الإمارة السابق «محمد بن ناصر بن لبدة» عقب تعيينه وكيلًا لإمارة منطقة الحدود الشمالية.

واكد الأمير تركي بن طلال –وفقا لحساب إمارة عسير على تويتر- أن قادة الدولة ملتزمون بمنهج المؤسس-رحمه الله- في الوفاء مع رجالهم، منذ التأسيس وحتى هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن تكريم وكيل إمارة عسير سابقا جاء لعمله بجد وإخلاصه للوطن والمواطن، فحصد العز والمعزة بعد هذه المسيرة المشرفة.

وتابع أمير عسير قائلا «كنا نتابع عمله، والتزامه بالتوجيهات بإتقان واستيعابه للمهام الجسام وإدراكه للتوجه العام، وذلك في مناسبة وقفت فيها عسير إجلالا واحتراقا لدماء الشهداء الأبطال حينما كان محافظا لمحايل عسير، ففي هذا المحك وهذا المقام كنا نتابعه، ونتابع إخلاصه وشغفه بتنفيذ المهام».

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