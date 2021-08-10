«الصحة»: ارتفاع طفيف في حالات «كورونا» الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، مسجلة 1396 حالة، فيما تم أمس الاثنين تسجيل 1393 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا، حيث تم تسجيل 10829 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10428 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و451 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في السياق ذاته، أعلنت الوزارة، أمس الاثنين، أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية تجاوز 30 مليون جرعة منذ بدء التطعيم وحتى الآن.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة

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