«الصحة»: 864 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية, محذرة من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا التي لاتستند على أي أساس علمي أو طبي، مشيرةً إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).