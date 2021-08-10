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«هدف» يوضح مميزات «برنامج النقل الموجه».. دعم شهري يصل لـ2400 ريال

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الرياض - محمد عبدالله - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامجًا لدعم النقل الموجه، يستهدف السعوديين العاملين في خدمة توجيه المركبات، لتوطين ورفع كفاءة النشاط.

وأوضح صندوق هدف في أنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المدة الزمنية للبرنامج تستمر 24 شهراً ميلاديًا.

ويقدم البرنامج دعمًا شهريًا للمستفيدين يصل إلى 2400 ريال شهريًا، كما يقدم دعمًا تحفيزيًا بـ3000 ريال كل 6 أشهر للعاملين في النشاط .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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