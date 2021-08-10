اخبار السعوديه

45 دفعة لـ«حساب المواطن».. الدعم تخطى حاجز الـ100 مليار ريال

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - اعلن برنامج حساب المواطن، أنه تخطى حاجز الـ 100 مليار ريال، منذ إنشائه حتى الدفعة 45 (شهر أغسطس 2021م)

وأشار البرنامج –عبر تويتر- إلى أن إجمالي مبالغ الدعم تجاوزت 100 مليار ريال، وأن الخدمات التشغلية بلغت 23 مليون، والبيانات التبادلية بلغت 9 مليارات، والتعويضات 833 مليون ريال، ومتوسط دعم الأسرة بلغ 989 ريال، ومتوسط دعم الفرد بلغ 394 ريال.

وأضاف ان دفعة أغسطس الجاري كانت كالتالي: مبالغ الدعم للمستحقين بلغت 1.9 مليار ريال، وتعويضات الدفعات السابقة بلغت 25 مليون ريال، وعدد المستفيدين والتابعين وصل الى 10.5 ملايين شخص، ونسبة المستحقين الحاصلين على الدعم بلغت 77%.

اقرأ أيضا:

«حساب المواطن»: 3 خطوات حال التأكد من عدم إيداع دعم أغسطس

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا