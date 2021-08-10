45 دفعة لـ«حساب المواطن».. الدعم تخطى حاجز الـ100 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - اعلن برنامج حساب المواطن، أنه تخطى حاجز الـ 100 مليار ريال، منذ إنشائه حتى الدفعة 45 (شهر أغسطس 2021م)

وأشار البرنامج –عبر تويتر- إلى أن إجمالي مبالغ الدعم تجاوزت 100 مليار ريال، وأن الخدمات التشغلية بلغت 23 مليون، والبيانات التبادلية بلغت 9 مليارات، والتعويضات 833 مليون ريال، ومتوسط دعم الأسرة بلغ 989 ريال، ومتوسط دعم الفرد بلغ 394 ريال.

وأضاف ان دفعة أغسطس الجاري كانت كالتالي: مبالغ الدعم للمستحقين بلغت 1.9 مليار ريال، وتعويضات الدفعات السابقة بلغت 25 مليون ريال، وعدد المستفيدين والتابعين وصل الى 10.5 ملايين شخص، ونسبة المستحقين الحاصلين على الدعم بلغت 77%.

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