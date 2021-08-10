اختبارات تجريبية للحافلات الجديدة في شوارع مكة

تهدف هذه الاختبارات الى رفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات، وحساب أوقات وصول الحافلات وانطلاقها. حيث تمثل هذه الحافلة احدى الحافلات العادية التي يبلغ عددها 240 حافلة بقدرة استيعابية تبلغ 85 شخصًا تقريبًا، وتم توريد 160 حافلة مفصلية بقدرة استيعابية تبلغ 125 شخصًا تقريبًا تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات من قبل احدى شركات صناعة الحافلات في العالم.
ويتطلع مشروع حافلات مكة الى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة من خلال العديد من المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، كما أنه سيلعب دوراً هاماً في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة وبالتالي التخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة. وبذلك سيمنح المشروع مدينة مكة المكرمة نظام نقل عالمي آمن وموثوق لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام.
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