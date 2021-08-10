، طلبة الرياض أبطال منافسات "راوي الدرعية" على مستوى المملكة ،

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حقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفوز في منافسات "راوي الدرعية" التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالتعاون مع وزارة التعليم وذلك خلال منافسة بين 250 ألف مشارك من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة، هنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أبناءه الطلبة الفائزين بالجائزة، مثنيًا على إبداعاتهم المتفردة وتميزهم في رواية وسرد القصص البطولية المرتبطة بالشخصيات والأحداث التاريخية الوطنية، مؤكدًا أنهم مصدر اعتزاز وفخر تعليم الرياض.
ونوه "الوهيبي" بالمبادرة الوطنية التي تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية بهدف ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بتاريخ المملكة وتراثها الأصيل إلى جانب تنمية مهارات الطلاب الأدبية وفنون السرد والإلقاء والرواية القصصية للأحداث الوطنية.
وجرى تكريم الطالبين عبدالله عبدالعزيز الرشيد من متوسطة الجيل الأهلية، والطالب حمود بن سعود السهلي من ثانوية منارات الرياض الأهلية، وكذلك الطالبة منيرة مقرن المقرن بثانوية العُيينة ضمن الفائزين الـ12 بالجائزة على مستوى المملكة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 03:54 PM
بمشاركة 250 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانويةطلبة الرياض أبطال منافسات "راوي الدرعية" على مستوى المملكة
حقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفوز في منافسات "راوي الدرعية" التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالتعاون مع وزارة التعليم وذلك خلال منافسة بين 250 ألف مشارك من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة، هنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أبناءه الطلبة الفائزين بالجائزة، مثنيًا على إبداعاتهم المتفردة وتميزهم في رواية وسرد القصص البطولية المرتبطة بالشخصيات والأحداث التاريخية الوطنية، مؤكدًا أنهم مصدر اعتزاز وفخر تعليم الرياض.
ونوه "الوهيبي" بالمبادرة الوطنية التي تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية بهدف ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بتاريخ المملكة وتراثها الأصيل إلى جانب تنمية مهارات الطلاب الأدبية وفنون السرد والإلقاء والرواية القصصية للأحداث الوطنية.
وجرى تكريم الطالبين عبدالله عبدالعزيز الرشيد من متوسطة الجيل الأهلية، والطالب حمود بن سعود السهلي من ثانوية منارات الرياض الأهلية، وكذلك الطالبة منيرة مقرن المقرن بثانوية العُيينة ضمن الفائزين الـ12 بالجائزة على مستوى المملكة.
، طلبة الرياض أبطال منافسات "راوي الدرعية" على مستوى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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