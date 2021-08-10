السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقة جازان

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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة جازان بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 185 يوماً 1986 مسجداً.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة جاءت حرصاً على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.