شكرا لقرائتكم خبر عن البريد السعودي ينظّم مسار سير الطرود للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

وكان في مقدمة مستقبلي الإعلاميين، مدير إدارة بريد المنطقة الشرقية الاستاذ فهد الهاجري ومدير ادارة الاتصال والاعلام في سبل الاستاذ صالح العنزي، حيث تم استقبالهم وتنظيم جولة ميدانية لمرافق البريد بمكتب بريد المنطقة الشرقية واشتملت مركز المعالجة وشباك القبول واطلع الاعلاميين على مسار سير الطرود البريدية والاجراءات منذ بداية استلام الطرد من العميل حتى تسليمه للعميل .

وفي نهاية اللقاء تم تقديم الشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في إيصال الرسالة الاعلامية البريدية في مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .