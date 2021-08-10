أعراض حمى فيروس ماربورغ النزفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يعتبر فيروس ماربورغ أحد الفيروسات الفتاكة التي تودي بحياة البشر وهو واحد من أخطر 3 فيروسات بخلاف فيروس كورونا تهدد حياة الإنسان خاصة في الدول التي تفتقر إلى الرعاية الصحية الأولية والتي يعاني نظامها الصحي من نقص في الأسرّة والتجهيزات ولا تمتلك خطة واضحة للتطعيمات.

معلومات عن فيروس ماربورغ

ماربورغ هو فيروس ينتقل عن طريق الخفافيش وقد شهد العالم 12 حالة من تفشي الفيروس منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.

هذا الفيروس القاتل من فصيلة الفيروسات نفسها التي ينتمي لها فيروس الإيبولا وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا من بينها سيراليون وأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

نسبة الوفيات بين المصابين تتراوح بين 24 و88 % في موجات التفشي السابقة، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية وهذه الأرقام تختلف من حالة لأخرى بسبب حدة الإصابة وطريقة التعامل مع الحالات.

أعراض حمى ماربورغ النزفية

يسبب الفيروس ما يعرف باسم حمى ماربورغ النزفية والتي من بين أعراضها، الصداع الحاد، والشعور بالتوعك الشديد، ثم النزيف حتى الموت من أكثر من مكان في الجسم.

طرق انتشار العدوى

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن عدوى فيروس ماربورغ تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، مشيرة إلى أنه عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

ولا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

يذكر أن السلطات في غرب إفريقيا أكدت أمس أول حالة إصابة معروفة في المنطقة بماربورغ بعد وفاة ما شخص واحد في غينيا بسبب مرض الحمى النزفية.

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