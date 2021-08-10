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محمد بن مسعود - الدمام - قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".
وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.
وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.
"تركي آل الشيخ": الدوري الجديد سيكون الأقوى لهذا السببمحمد السيّد الخليج 365 2021-08-10
قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".
وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.
وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:47 PM
قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".
وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.
وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.
، "تركي آل الشيخ": الدوري الجديد سيكون الأقوى لهذا السبب ،
المصدر : الخليج 365
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