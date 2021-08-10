- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن تعثر صفقة انتقال اللاعب السنغالي الحسن نداو إلى النادي الأهلي.
وبحسب تلك التقارير؛ فإن اللاعب لن ينتقل إلى الأهلي وسيعود إلى ناديه السابق كاراجومروك.
وكان الأهلي قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تعاقده مع الحسن نداو بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ونقلت الصحف التركية تصريحات لرئيس ناديه السابق قال فيها: "الأهلي لم يدفع لنا 2.5 مليون يورو.. لن أبيع اللاعب لهم حتى لو عرضوا 5 ملايين يورو".
وقام اللاعب بحذف الصورة التي ودّع فيها جمهور الفريق التركي عبر صفحته على موقع إنستغرام.
هذا ولم تصدر أي تصريحات من قِبَل مسؤولي النادي الأهلي بشأن ما نقلته الصحف التركية عن اللاعب حتى هذه اللحظة.
صفقة السنغالي "الحسن نداو" إلى "الأهلي" تتعثر"!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن تعثر صفقة انتقال اللاعب السنغالي الحسن نداو إلى النادي الأهلي.
وبحسب تلك التقارير؛ فإن اللاعب لن ينتقل إلى الأهلي وسيعود إلى ناديه السابق كاراجومروك.
وكان الأهلي قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تعاقده مع الحسن نداو بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ونقلت الصحف التركية تصريحات لرئيس ناديه السابق قال فيها: "الأهلي لم يدفع لنا 2.5 مليون يورو.. لن أبيع اللاعب لهم حتى لو عرضوا 5 ملايين يورو".
وقام اللاعب بحذف الصورة التي ودّع فيها جمهور الفريق التركي عبر صفحته على موقع إنستغرام.
هذا ولم تصدر أي تصريحات من قِبَل مسؤولي النادي الأهلي بشأن ما نقلته الصحف التركية عن اللاعب حتى هذه اللحظة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:36 PM
بعد الإعلان عن تعاقده لثلاث سنوات
كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن تعثر صفقة انتقال اللاعب السنغالي الحسن نداو إلى النادي الأهلي.
وبحسب تلك التقارير؛ فإن اللاعب لن ينتقل إلى الأهلي وسيعود إلى ناديه السابق كاراجومروك.
وكان الأهلي قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تعاقده مع الحسن نداو بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ونقلت الصحف التركية تصريحات لرئيس ناديه السابق قال فيها: "الأهلي لم يدفع لنا 2.5 مليون يورو.. لن أبيع اللاعب لهم حتى لو عرضوا 5 ملايين يورو".
وقام اللاعب بحذف الصورة التي ودّع فيها جمهور الفريق التركي عبر صفحته على موقع إنستغرام.
هذا ولم تصدر أي تصريحات من قِبَل مسؤولي النادي الأهلي بشأن ما نقلته الصحف التركية عن اللاعب حتى هذه اللحظة.
، صفقة السنغالي "الحسن نداو" إلى "الأهلي" تتعثر"! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة السنغالي "الحسن نداو" إلى "الأهلي" تتعثر"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.