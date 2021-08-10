محمد بن مسعود - الدمام - ترقية مدير فرع الإسلامية بمكة إلى المرتبة "13" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10 أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً بترقية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري إلى المرتبة الثالثة عشرة. 10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 03:03 PM تلقى التهاني من زملائه بهذه المناسبة تلقى التهاني من زملائه بهذه المناسبة أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً بترقية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري إلى المرتبة الثالثة عشرة. ، ترقية مدير فرع الإسلامية بمكة إلى المرتبة "13" ،

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