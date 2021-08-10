، متحدث "التدريب التقني": 95% من منسوبي المؤسسة محصنون ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المؤسسة ستعمل على رفع نسبة المحصنين خلال الفترة القادمة

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن نسبة المحصنين من منسوبي المؤسسة بالمنشآت الإدارية والتدريبية وصلت إلى 95%، فيما بلغت نسبة التحصين لدى المتدربين والمتدربات 66%.

وأضاف أن المؤسسة نفّذت خطة لحصول منسوبي المؤسسة والمتدربين والمتدربات على لقاح كورونا، وذلك بمتابعة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، شملت حملة توعوية وتثقيفية مكثفة بأهمية أخذ لقاح كورونا استهدفت كل المنسوبين والمتدربين، وذلك استعداداً للعام التدريبي الجديد، كما تمّ تجهيز 24 مركزاً لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح كوفيد-19 قبل بدء العام التدريبي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسة ستعمل على رفع نسبة المحصنين خلال الفترة القادمة لبقية المنسوبين والمتدربين، كما ستنفذ خطة عودة آمنة بكل المنشآت التدريبية مع بدء العام التدريبي الجديد من خلال فرق ميدانية متخصصة، ستتركز على تطبيق كل الإجراءات والبروتكولات الاحترازية والتي من أبرزها: تطبيق التباعد في المسافات داخل المنشآت، وفحص درجة حرارة كل المتدربين والمتدربات والعاملين في المنشآت التدريبية وإلزامهم بارتداء الكمامات، والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا والتأكد من حالة جميع الموجودين في المنشأة وأنهم محصنون، ورصد حالات الإصابة في المنشآت.

يُذكر أن الحصول على جرعتي لقاح كورونا يعدّ شرطاً أساسياً في العودة الحضورية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وذلك في تاريخ 29 أغسطس الحالي.