استشاري: 10% من مرتكبي الجرائم مرضى نفسيون

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب النفسي، د.عبد الإله العصيمي، إن نسبة 5% إلى 10% من مرتكبي الجرائم هم من المرضى النفسيين ،مشيرا على ارتباط المخدرات الكبير بالسلوك الإجرامي.

وأضاف العصيمي في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن كل جريمة لها أسباب ودوافع مختلفة، وأن السبب المشترك الموجود في كل جريمة هو السلوك الاجرامي لدى الشخص.

وأوضح أن السلوك الاجرامي لا يرتبط بشكل مباشر مع الاضطرابات النفسية الشائعة مثل القلق والاكتئاب وتغير المزاج والفصام، وان السلوك الاجرامي يرتبط بشكل كبير مع سلوكيات تعاطي المخدرات واضطرابات الشخصية، والتي تنشا بسبب البيئة والأصدقاء والتنشئة الأسرية .

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