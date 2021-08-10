«تعليم القصيم»: 52 مليون ريال لنظافة المدارس و2000 حافلة جاهزة لنقل الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عن تخصيص 52 مليون ريال لصيانة ونظافة المدارس استعداد للعام الدراسي الجديد،، مشيرة إلى ان 2000 حافلة تستعد لنقل حوالي 75 ألف طالب وطالبة.

وذكرت تعليم القصيم –عبر تويتر- أنه استعدادًا للعام الدراسي 1443هـ ومن أجل عودة آمنة وحضورية للمدارس، فقد تم تخصيص مبلغ 52 مليون ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية.

وأضافت أن 2000 حافلة للنقل المدرسي تخدم 75 ألف طالب وطالبة، تخضع لمتابعة وتفقد من مشرفي خدمات الطلاب؛ للتجهيز لعودة آمنة للمدارس.

في السياق ذاته، بحثت لجنة الاستعداد للعام الدراسي بتعليم القصيم ومديرو ومديرات المكاتب والإدارات، منجزات الاستعداد ومستجدات المهام والأعمال لعودة آمنة وحضورية للعام الدراسي الجديد.

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