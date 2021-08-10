تحصين 95% من منسوبي «التدريب المهني» و66% من المتدربين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، إن نسبة التطعيم بلقاح كورونا بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريب بلغت 95%، بينما بلغت النسبة بين المتدربين والمتدربات 66%.

وأضاف العتيبي –عبر تويتر- أن التدريب التقني تعمل على رفع نسبة المحصنين من منسوبيها والمتدربين والمتدربات، ويعتبر الحصول على جرعتي لقاح كورونا شرطاً أساسياً في العودة الحضورية للكليات والمعاهد مع بدء العام التدريبي.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، في الوقت الذى اشترطت فيه وزارة التعليم التطعيم لدخول المنشآت التعليمية او للدراسة حضوريا.

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