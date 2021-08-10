«الصحة»: 4 مصادر للحصول على فيتامين «د» بديلًا عن الشمس

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، انه يمكن الحصول على فيتامين (د) من مصادر أخرى غير الشمس، بسبب ظروف الطقس الحارة هذه الأيام، وذلك من خلال أربعة بدائل غذائية، هي: السمك وصفار البيض واللحم الأحمر والكبد.

وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن الشمس تعد من أهم مصادر فيتامين (د)، لكنّها غير مناسبة في هذه الأجواء الحارة، ومن بدائلها الغذائية: السمك، اللحم الأحمر، الكبد، صفار البيض.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن استخدام قارورة الماء القابلة لإعادة التعبئة، يساعد في تذكر شرب الماء باستمرار.

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