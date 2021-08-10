«الدفاع»: إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا عبر 17 مركزًا بجميع المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، انها أعطت أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين، عبر 17 مركزا تابعا لها موزعا على جميع مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة –عبر حسابها الرسمي على تويتر- أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، داعية إلى التسجيل وحجز موعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق (صحتي).

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

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