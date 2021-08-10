مشاركة بحرية وجوية في فرضية السيطرة على منطقة تلوث بالبحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - شاركت كافة القطاعات، برية وبحرية وجوية، في فرضية السيطرة على نقطة تلوث بمياه الأحمر الأحمر ضمن التمرين التعبوي (استجابة 4) في جازان.

وذكر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي –عبر تويتر- أنه بمشاركة من كافة القطاعات، جوّا وبحرًا، وذلك للمتابعة والسيطرة الآنيّة على التلوث، ضمن منطقة فرضية الحدث في مياه البحر الأحمر، حيث يجري التمرين التعبوي استجابة 4 بمنطقة جازان، مع متابعة ومساندة عملياتية وميدانية متواصلة على الأرض.

وأضاف أنه تم توظيف كفء للتقنيات الرقمية الحديثة لتوجيه سفن السيطرة على التلوث، ضمن منطقة فرضية الحدث في مياه البحر الأحمر.

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