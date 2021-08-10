بعد إيداع دفعة أغسطس.. تعرف على رقم حساب المواطن للاستفسارات

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن عددًا من آليات التواصل في حالة وجود استفسارات أو شكاوى منها رقم حساب المواطن، تزامنا مع إيداع الدفعة «45» الخاصة بشهر أغسطس الجاري.

وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني أن رقم حساب المواطن للاستفسارات والشكاوى هو 19912، ويمكن التواصل أيضا عبر الموقع الإلكتروني وبوابة صوتك مسموع والحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس «الدفعة 45» ويستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن التحقق من إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس من خلال التوجه الى البوابة الإلكترونية والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول ثم اختيار الدفعات المالية.

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