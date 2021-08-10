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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة في بنجلاديش: تخفيف قيود الإغلاق وفتح جميع الأنشطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10
سفارة المملكة في بنجلاديش: تخفيف قيود الإغلاق وفتح جميع الأنشطة
اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البنغلاديشية قررت تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه تقرر السماح بفتح جميع الأنشطة التجارية والمقرات الحكومية وغير الحكومية في بنغلاديش.
وتابعت سفارة المملكة في بنغلاديش أن ذلك يأتي اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021.
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