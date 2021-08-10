سفارة المملكة في بنجلاديش: تخفيف قيود الإغلاق وفتح جميع الأنشطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البنغلاديشية قررت تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه تقرر السماح بفتح جميع الأنشطة التجارية والمقرات الحكومية وغير الحكومية في بنغلاديش.

وتابعت سفارة المملكة في بنغلاديش أن ذلك يأتي اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021.



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