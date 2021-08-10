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سفارة المملكة في بنجلاديش: تخفيف قيود الإغلاق وفتح جميع الأنشطة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

سفارة المملكة في بنجلاديش: تخفيف قيود الإغلاق وفتح جميع الأنشطة

اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية في دكا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البنغلاديشية قررت تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب جائحة فايروس المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه تقرر السماح بفتح جميع الأنشطة التجارية والمقرات الحكومية وغير الحكومية في بنغلاديش.

وتابعت سفارة المملكة في بنغلاديش أن ذلك يأتي اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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