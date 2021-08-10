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المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة

وسط إجراءات احترازية للوقاية من

متابعات الخليج 365 - واس

يشهد المسجد الحرام الآن توافد أعداد من ضيوف الرحمن من المعتمرين من داخل المملكة لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حيث تم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة - متابعات الخليج 365

تباعد جسدي وإجراءات احترازية

ويسرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات .

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة - متابعات الخليج 365

من جانبه أوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد أنه جرى الاستعداد المبكر من خلال تهيئة أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مؤكداً استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام حيث سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة, مشيراً إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة - متابعات الخليج 365

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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