- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شدّدت وزارة التعليم، على أهمية عدم تأخر الطلاب والطالبات في الحصول على جرعتيْن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشارت الوزارة -عبر حسابها في تويتر-، إلى أن عدم الحصول على الجرعتيْن سيؤثر سلباً في استمرار تعليمهم حضورياً.
وقالت الوزارة: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة: «تأخركم في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يهدّد سلامتكم، وأسركم ومجتمعكم، ويؤثر سلبا في استمرار تعليمكم حضوريا.. بادر بالحصول على اللقاح لعودة آمنة للجميع».
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 12:48 PM
قالت: يهدّد سلامتكم وأسركم ومجتمعكم.. بادروا بالحصول على اللقاح لعودة آمنة للجميع"التعليم" للطلاب: تأخركم في الحصول على الجرعتيْن يؤثر سلباً في استمرار تعليمكم حضورياً
شدّدت وزارة التعليم، على أهمية عدم تأخر الطلاب والطالبات في الحصول على جرعتيْن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشارت الوزارة -عبر حسابها في تويتر-، إلى أن عدم الحصول على الجرعتيْن سيؤثر سلباً في استمرار تعليمهم حضورياً.
وقالت الوزارة: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة: «تأخركم في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يهدّد سلامتكم، وأسركم ومجتمعكم، ويؤثر سلبا في استمرار تعليمكم حضوريا.. بادر بالحصول على اللقاح لعودة آمنة للجميع».
، "التعليم" للطلاب: تأخركم في الحصول على الجرعتيْن يؤثر سلباً في استمرار تعليمكم حضورياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" للطلاب: تأخركم في الحصول على الجرعتيْن يؤثر سلباً في استمرار تعليمكم حضورياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.