، مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.
وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.
ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي مصر)، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.
وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.
وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.
وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 12:59 PMمصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة
شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.
وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.
ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي مصر)، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.
وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.
وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.
وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.
، مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.