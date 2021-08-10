- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.
ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.
كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.
جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.
ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.
كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:43 AM
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.
ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.
كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.
، جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.