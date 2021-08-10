، لماذا الأفضل أن نتناول الفاكهة بدل عصيرها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الهضم الجيد إلى نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء

من التفاح الذي يساعد على الهضم الجيد، إلى الموز الذي يعمل على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، تحتوي الفاكهة على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية المختلفة، لكن شرب عصير الفاكهة قد لا يكون بالقدر نفسه من الفائدة.. وفقاً لخبير التغذية البريطاني الدكتور غاري بارتليت، الذي يوصي دائماً بتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من عصيرها.

امتصاص السكر بين الفاكهة والعصير

وحسب تقرير على موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يوضح "بارتليت"، الفرق بين تناول الفاكهة وشرب وعصيرها، ويقول: "عندما تأكل فاكهة كاملة، فإن الألياف الغذائية الموجودة في اللب والقشرة ترتبط بالسكر الطبيعي في الفاكهة أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي. وهذا الإجراء الملزم يجعل الأمر أكثر صعوبة ويستغرق وقتاً أطول لامتصاص الجسم للسكر. ونتيجة لذلك، يتراكم السكر من الفاكهة في دمك بمعدل أقل وأبطأ إذا أكلت الفاكهة كاملة مما شرب عصير الفاكهة مباشرة".

وعلى النقيض من ذلك، فإن شرب عصير الفاكهة مباشرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأوضح: "جسمك سيطلق الإنسولين بسرعة استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم ما يؤدي إلى تحويل كمية كبيرة من السكر في الدم إلى دهون وجليكوجين".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، بهذه الطريقة، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم (ما لم تستهلك مزيداً من الطعام)، ما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى، و"الجوع سيجعلك تأكل المزيد".

باختصار، يؤدي شرب عصير الفاكهة النقي إلى تنظيم ضعيف لسكر الدم، وبالتالي زيادة استهلاك السعرات الحرارية، مقارنة بتناول الفاكهة الكاملة.

كيف تصنع العصير؟

نصح الدكتور "بارتليت": "إذا كنت ترغب في شرب العصير، فإن الفكرة الجيدة هي أن تقوم بعصر فواكه كاملة في المنزل. وبهذه الطريقة تحصل على كل الألياف الإضافية والمواد المغذية من قشر الفاكهة من دون إضافة سكر".

كما حذّر: "في تجربتي، يستهلك معظم مرضى السكري من النوع الثاني الكثير من عصير الفاكهة معتقدين أنهم يتخذون خيارات صحية، حيث إنهم في الواقع يتسبّبون في ضرر أنفسهم بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. وهذا لأن السكريات الموجودة في الفاكهة والخضراوات يتم إطلاقها عند عصرها أو مزجها، ما يجعلها سكريات حرة (جميع أحادي السكاريد وثنائي السكاريد التي تتم إضافتها للأطعمة من قِبل الشركة المصنّعة أو الطهاة أو المستهلك، إضافة إلى السكريات الموجودة طبيعياً في العسل والشراب وعصير الفاكهة)".

إتلاف الأسنان

وإضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد يؤدي عصير الفاكهة إلى إتلاف أسنانك.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "بمجرد إفراز هذه السكريات يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، خاصة إذا كنت تشرب العصائر بشكل متكرر. والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضراوات الكاملة هي أقل عرضة للتسبب في تسوس الأسنان، لأن السكر موجود داخل بنية الفاكهة. ومن الأفضل شرب العصائر مع الوجبة لأن ذلك يساعد على تقليل الضرر الذي يلحق بأسنانك".