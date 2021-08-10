، هنا قائمة محدّثة بآخر أرقام ومستجدّات فيروس كورونا حول العالم ،

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.
وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات:
تصدّرت الولايات المتحدة القائمة من حيث اجمالي الوفيات التي بلغت 614921 وفاة و35935572 إصابة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية مسجلة 428309 وفيات و31969954 إصابة، واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة مسجلة 563151 وفاة و20165672 إصابة، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 332828 وفاة و6469910 إصابات، كما جاءت فرنسا خامساً مسجلة 112250 وفاة و6305158 إصابة.
هنا قائمة محدّثة بآخر أرقام ومستجدّات فيروس كورونا حول العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.
وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات:
تصدّرت الولايات المتحدة القائمة من حيث اجمالي الوفيات التي بلغت 614921 وفاة و35935572 إصابة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية مسجلة 428309 وفيات و31969954 إصابة، واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة مسجلة 563151 وفاة و20165672 إصابة، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 332828 وفاة و6469910 إصابات، كما جاءت فرنسا خامساً مسجلة 112250 وفاة و6305158 إصابة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:47 AM
إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس أربعة ملايين و459969
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.
وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات:
تصدّرت الولايات المتحدة القائمة من حيث اجمالي الوفيات التي بلغت 614921 وفاة و35935572 إصابة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية مسجلة 428309 وفيات و31969954 إصابة، واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة مسجلة 563151 وفاة و20165672 إصابة، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 332828 وفاة و6469910 إصابات، كما جاءت فرنسا خامساً مسجلة 112250 وفاة و6305158 إصابة.
، هنا قائمة محدّثة بآخر أرقام ومستجدّات فيروس كورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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